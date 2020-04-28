  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Salgın günlerini karavanda geçiriyor

Salgın günlerini karavanda geçiriyor

Salgın günlerini karavanda geçiriyor
Giriş Tarihi: 28.4.2020

Muğla Marmaris'te 70 yaşındaki Zafer Armağan Erkoç, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaşından dolayı sokağa çıkma kısıtlamasını İçmeler sahilindeki karavanda geçiriyor. Erkoç, güne sabah sporuyla başlıyor, ardından karavanının etrafına diktiği çiçekleriyle ilgileniyor. Tabiatı, en çok da çiçekleri sevdiğini belirten Erkoç, "Sevdiğim her şey burada var. Muhteşem güzellikleri bir arada yaşıyorum. Burada dostlarım kuşlar ve köpekler. Kuşlar belli saatlerde çıkıyorlar. Beslenme saatleri var. Sabahları benim çıkmamı beklerler" diye konuştu.

ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Salgın günlerini karavanda geçiriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA