Salgın günlerini karavanda geçiriyor

Muğla Marmaris'te 70 yaşındaki Zafer Armağan Erkoç, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaşından dolayı sokağa çıkma kısıtlamasını İçmeler sahilindeki karavanda geçiriyor. Erkoç, güne sabah sporuyla başlıyor, ardından karavanının etrafına diktiği çiçekleriyle ilgileniyor. Tabiatı, en çok da çiçekleri sevdiğini belirten Erkoç, "Sevdiğim her şey burada var. Muhteşem güzellikleri bir arada yaşıyorum. Burada dostlarım kuşlar ve köpekler. Kuşlar belli saatlerde çıkıyorlar. Beslenme saatleri var. Sabahları benim çıkmamı beklerler" diye konuştu.

ADEM ÜLKER