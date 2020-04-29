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Haberler Muğla Kaplumbağa ‘Mustafa’ denize kavuştu

Kaplumbağa ‘Mustafa’ denize kavuştu

Kaplumbağa ‘Mustafa’ denize kavuştu
Giriş Tarihi: 29.4.2020

Muğla'da tedavisi tamamlanan yeşil deniz kaplumbağası denizle buluştu. Dalyan, İztuzu Plajı'nda kabuğundan yaralanmış şekilde bulunan, 8-9 yaşlarındaki yeşil deniz kaplumbağası Ortaca Dalyan'daki, Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'nde (DEKAMER) tedavi altına alındı. 'Mustafa' ismi verilen yeşil deniz kaplumbağası tedavisi tamamlandıktan sonra merkezde görevli personel tarafından İztuzu plajından doğal ortamına bırakıldı.

ÖMER KUNDAKÇI

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