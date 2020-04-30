Denizde sürüklenen 13 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunan adalarına fiber tekne ile geçerken yakalanan 13 sığınmacı Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geri itilerek Türk karasularında Türk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Bodrum Karaada açıklarında yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye hareket eden Türk Sahil Güvenlik ekipleri, fiber tekne tespit etti. Tekne içindeki Suriye uyruklu 13 sığınmacı kurtarıldı.

ADEM ÜLKER