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Haberler Muğla Muğla'da korkutan deprem!

'da korkutan !

SON DAKİKA... Gelen bir son dakika haberine; 'da merkez üssü Ula olan 4.5 büyüklüğünde bir meydana geldi. Saat 13.09'da gerçekleşen depremin derinliği 3.4 kilometre olarak ölçüldü. Muğla ve Ege illerinde hissedilen deprem ufak çapta paniğe neden oldu.

Muğla'da korkutan deprem!

30.04.2020, 13:20 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020,13:39

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (EMSC) gelen son dakika açıklamasına göre; Muğla'da merkez üssü Ula olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.09'da gerçekleşen depremin derinliği 3.4 kilometre olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER?
30 Nisan'da deprem oldu mu? Bu sorular günlük olarak yöneltiliyor. Vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek istiyor. İşte bugün yaşanan depremler...

BUGÜN YAŞANAN SON DEPREMLER

Bugün az önce Muğla 4.5 ile sarsıldı. Saat 11.45'te ise Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Büyüklük : 4.2 (ML)
Yer : Sivrice (Elazig)
Tarih-Saat : 30.04.2020, 11:45:34 TSİ
Enlem : 38.4078 N
Boylam : 39.1910 E
Derinlik : 12.55 km

DÜN ARTVİN VE ELAZIĞ SALLANDI

Son dakika Artvin'de 3.7'lik deprem!

Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Borçka (Artvin)
Tarih-Saat : 29.04.2020, 16:18:44 TSİ
Enlem : 41.4141 N
Boylam : 42.0278 E
Derinlik : 7.04 km

Bugün saat 11.21'de Elazığ'da 3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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