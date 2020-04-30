Muğla'da korkutan deprem!

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (EMSC) gelen son dakika açıklamasına göre; Muğla'da merkez üssü Ula olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.09'da gerçekleşen depremin derinliği 3.4 kilometre olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER?

30 Nisan'da deprem oldu mu? Bu sorular günlük olarak yöneltiliyor. Vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek istiyor. İşte bugün yaşanan depremler...

BUGÜN YAŞANAN SON DEPREMLER

Bugün az önce Muğla 4.5 ile sarsıldı. Saat 11.45'te ise Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Büyüklük : 4.2 (ML)

Yer : Sivrice (Elazig)

Tarih-Saat : 30.04.2020, 11:45:34 TSİ

Enlem : 38.4078 N

Boylam : 39.1910 E

Derinlik : 12.55 km

DÜN ARTVİN VE ELAZIĞ SALLANDI

Son dakika Artvin'de 3.7'lik deprem!

Büyüklük : 3.7 (Mw)

Yer : Borçka (Artvin)

Tarih-Saat : 29.04.2020, 16:18:44 TSİ

Enlem : 41.4141 N

Boylam : 42.0278 E

Derinlik : 7.04 km

Bugün saat 11.21'de Elazığ'da 3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.