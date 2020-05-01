Alev alan tüp bomba gibi patladı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İlçedeki Halil Bey Bulvarı'ndaki bir apartmanın 6. katında yangın başladı. Evden çıkan dumanları gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada evde yalnız yaşayan 60 yaşındaki Ayşe Bilge son anda evden çıkarak yanmaktan kurtuldu. Yangın sırasında, alev alan mutfak tüpü bomba gibi patladı. Kırılan camlar ve birçok parça apartmandan aşağıya düştü. Çevrede panik yaratan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

VOLKAN YILDIZ