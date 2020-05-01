  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla'da korkutan yangın!

'da korkutan !

'da bir evde çıkan sonrası kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin itfaiyeye haber vermesi üzerine yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Muğla'da korkutan yangın!

01.05.2020, 15:29 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020,15:37

Ortaca Dalyan'da bir evde çıkan yangın sonucu evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre; Dalyan Mahallesi kanal boyu sokakta Hasan Şentürk'e ait iki katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler alt katlara sıçramadan söndürüldü.
Yangında çatı katı kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.

IHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da korkutan yangın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA