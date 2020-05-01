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'da kumar baskını!

'nın ilçesinde kumar oynandığı belirlenen bir çiftliğe operasyon düzenlendi. Kumar oynayan 11 kişi suçüstü yakalanırken oyun kağıtlarına ve masada bulunan paralara el konuldu.

Muğla'da kumar baskını!

01.05.2020, 09:50 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020,09:54

Milas'ta bulunan bir çiftlik evinde kumar oynatıldığı ihbarını alan jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Kumar oynayan 11 kişi suçüstü yakalandı.
Milas'ın Ağaçlıhöyük Mahallesi'nde yer alan bir çiftlik evinde kumar oynandığı, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı yönünde ihbar alan Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Adli makamlardan alınan izinlerin ardından gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi kumar oynadıkları esnada suçüstü yakalandı.
Kumar oynamak için kullanılan oyun kağıtlarına ve masada bulunan paralara el konulurken, şahıslara idari yaptırım uygulandı.

IHA

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