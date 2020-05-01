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Haberler Muğla Sürücüler ana yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldu

Sürücüler ana yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldu

'nın girişi, uygulama noktasına 2 kilometre uzaklıktaki ana yola düştü. Yoldan geçen sürücüler şans eseri kurtulurken trafik tedbir amaçlı bir süre durduruldu.

Sürücüler ana yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldu

01.05.2020, 10:14 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020,10:22

Muğla'nın Menteşe İlçesi girişi, Aydın uygulama noktasına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ana yola düşen kaya parçasından sürücüler şans eseri kurtuldu.


Akşam saatlerinde meydana gelen olayda görgü tanıklarının ifadesine göre tepeden yola düşen kaya parçası ikiye ayrıldı. Kayanın bir parçası bariyeri ezerek yolda kalırken, büyük olan diğer yarısı ise araziye yuvarlandı. O sırada yolda seyir halinde olan sürücüler kaya parçasının üzerlerine düşmesinden son anda kurtuldular. Olayın ardından trafik tedbir amaçlı bir süre durduruldu.

IHA

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