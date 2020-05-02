Dodo Beach tarihe gömüldü

Muğla'da doğal sit alanlarına eski görünümlerinin yeniden kazandırılması için başlatılan çalışmalar hızla sürüyor. Bu kapsamda Bodrum'da sit alanına yapıldığı belirlenen ve bu nedenle yıkılan mekanlara bir yenisi daha eklendi. Küdür mevkiindeki Dodo Beach, ekipler tarafından alınan karar doğrultusunda yıkıldı.

HASSAS ALANLARDAN BİRİ

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve sivil inisiyatiflerin gayretleriyle Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilen Yalıkavak Küdür Yarımadası'nın doğal haline kavuşması için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Küdür Yarımadası içerisinde bulunan ve sosyetenin en uğrak mekanlarından biri olan Dodo Beach de belediye ekipleri gözetiminde kaldırılmaya başlandı.

DOĞAL HALİNE DÖNÜYOR

Küdür ile ilgili kararın Resmi Gazete'de ilan edilmesiyle birlikte tahliye süreci başlatılan işletmelerden sonuncusu dün sabah saatlerinde Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri gözetiminde kaldırıldı. 350 metrekaresi ahşap iskele olmak üzerek yaklaşık bir dönümlük alanda faaliyet gösteren plaj işletmesinin yıkım işlemi, Yapı Kayıt Belgesi'nin iptal edilmesi ve akabinde diğer yasal süreçlerin tamamlanması sonucunda işletme sahibi tarafından gerçekleştirildi. Küdür'de bulunan mekanlardan biri de Şubat ayında kaldırılmış ve işletmenin bulunduğu alan doğal haline kavuşturulmuştu.