Muğla'dan da hissedilmişti! Uzmanından korkutan büyük deprem uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.51'de Girit Adası yakınlarında 6,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Bu depremin ardından saat 16.01'de Muğla'da da hissedilen derinliği 6,68 kilometre olarak ölçülen bir deprem daha meydana geldi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükür Ersoy, depremle ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Özel bir televiyon kanalında açıklamalarda bulunan Ersoy, "Burası depreme çok yatkın bir yer. Buralarda 5' büyüklüklerine varan depremler oluyor.

Şimdiki deprem Girit'in güneyindeki Afrika kıtasına daldığı bir zonda meydana geldi." dedi.

Son dakika: Girit Adası’nda 6,4 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Ersoy açıklamalarına şöyle devam etti;

"7'NİN ÜZERİNE ÇIKABİLECEK DEPREMLER OLUŞTURABİLİR"

Burası hem Yunanistan hem de Türkiye için en kritik yerlerden. 7'nin üzerine çıkabilecek depremler oluşturabilir. Umarız ki, müstakil bir deprem olsun. Potansiyel olarak deprem oluşturma riski var. Bu bölgeler hem depreme hem tsunamiye yatkın yerler. Dikkatle izliyoruz. Umarız Girit Adası'nda bir hasar yoktur.

Burası çok özel bir yer. Bence Türkiye'nin de en tehlikeli depremler ve tsunamilerinin olabileceği bir yer. Türkiye'den en büyük Kuzey Anadolu'da olur ama diğer tehlikeli yerimiz, belki daha tehlikeli kabul edebileceğimiz bir yer.

Hem volkanizma hem tsunami hem deprem yaratabilecek bir yer. Burayı diğer yerlerden biraz ayrı tutmak gerekir. Zaten müstakil bir deprem değilse, gelirse daha büyüğü gelir, 6.4 onun artçısı sayılır. Şu günlerde zaten tedirginiz umarız böyle bir depremle ilgili bir etkileşim olmaz diye umut ediyorum."