Sörf tahtasıyla Kos’a geçecekti

Muğla'nın Bodrum ilçesinden sörf tahtasıyla yüzerek, Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan Suriye uyruklu 1 kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Suriyeli, kimlik tespitinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

TUBA AYHAN