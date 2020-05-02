Muğla'nın Bodrum ilçesinden sörf tahtasıyla yüzerek, Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan Suriye uyruklu 1 kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Suriyeli, kimlik tespitinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.
TUBA AYHAN
Sörf tahtasıyla Kos’a geçecekti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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