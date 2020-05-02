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Haberler Muğla Sörf tahtasıyla Kos’a geçecekti

Sörf tahtasıyla Kos’a geçecekti

Sörf tahtasıyla Kos’a geçecekti
Giriş Tarihi: 2.5.2020

Muğla'nın Bodrum ilçesinden sörf tahtasıyla yüzerek, Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan Suriye uyruklu 1 kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Suriyeli, kimlik tespitinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

TUBA AYHAN

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