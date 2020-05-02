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Haberler Muğla Söyleseydi içine çiçek ekip hediye ederdim

Söyleseydi içine çiçek ekip hediye ederdim

Söyleseydi içine çiçek ekip hediye ederdim
Giriş Tarihi: 2.5.2020

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sporcular için gıda malzemesi satan bir işletmenin önünde bulunan 20 lira değerindeki plastik saksının kimliği belirsiz kişi tarafından çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. İşletme sahibi Murat Aydoğdu, "Söyleseydi içine çiçek eker, hediye ederdim. Böyle saçmalık olmaz. Polisi uğraştırmamak için şikayetçi olmadım" dedi.

ADEM ÜLKER

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