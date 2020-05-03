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Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde

'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde meydana geldi. İl belirlememelere göre Datça'nın kıyıya yakın kırsal mahallerinde hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

03.05.2020, 11:05

Afet ve Adil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre saat 08.54'te Datça'nın Akdeniz'e bakan açıklarında aletsel büyüklüğü 4.6 olan deprem meydana geldi. Deprem Datça'nın kıyıya yakın olan Yazıköy, Yakaköy, Sındı, Cumali ve Mesudiye Mahalleri'nden hissedildi. 7.4 kilometre derinlikte meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

DHA

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