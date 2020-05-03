“İşçilerimiz asla mağduriyet yaşamayacak”

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediye çalışanlarını ziyaret etti. Korona virüs nedeniyle ülke çapında yaşanan ekonomik krize de vurgu yapan Oktay, "Her gün okuduğunuz, izlediğiniz haberler nedeniyle endişe yaşayabilirsiniz. Ancak biz Marmaris Belediyesi olarak özellikle sahada alın teri döken işçilerimize bu konuda bir mağduriyet yaşatmayacağız. Gerekirse başka yerlerden kısar sizlerin sorun yaşamasını engelleriz. Bu konuda hiç kimse tereddüt yaşamasın" diye konuştu. Belediye Başkanı Oktay, bu zor günleri elbirliği ile atlatacaklarını Marmaris'i hep birlikte daha güzel günlerine kavuşturacaklarını söyledi.

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