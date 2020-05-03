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Haberler Muğla Liseli çete üyesi

Liseli çete üyesi

Liseli çete üyesi
Giriş Tarihi: 3.5.2020
Muğla Datça'da son zamanlarda aynı kişi ve telefon numarası üzerinden ilçede yüzlerce kişiye kargo gelmesi ve herkesin cep telefonuna da araba çekilişi ve kredi kartı masraflarını geri alınabileceği yönünde toplu mesajların gelmesi üzerine bir durumla karşılaştı.

10 MİLYON MERNİS
İlçede kendi halinde bir öğrenci olarak tanınan ve bir meslek lisesinin bilgisayar bölümünde okuyan 18 yaşındaki M.E.Y'yi takibe alan polis küresel çapta dolandırıcılık olaylarını gerçekleştiren çetenin en önemli üyesinin M.E.Y. olduğunu tespit etti. M.E.Y'nin bilgisayar ve cep telefonunda 25 bin kişinin kredi kartı ve kimlik bilgileri ile 10 milyon kişinin MERNİS bilgileri ele geçti.

■ FERDİ YAVUZ
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