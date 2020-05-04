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Haberler Muğla Elektrik akımına kapılan işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

akımına kapılan işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

'nın ilçesinde enerji nakil şirketinde çalışan B.A isimli işçi yüksek voltaja kapılarak hayatını kaybetti. dağıtım şirketinin bakım amaçlı işlerini yapan taşeron firma çalışanı B.A’nın cenazesi memleketine gönderilmek üzere hastanenin morgunda bekletiliyor.

Elektrik akımına kapılan işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

04.05.2020, 10:03 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020,10:16

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, beton direkte arızaya bakan enerji nakil şirketi çalışanı, yüksek voltaja kapılarak kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti
Alınan bilgiye göre Marmaris- İçmeler yol güzergâhında yapılan bakım çalışmaları sırasında elektrik dağıtım şirketinin bakım amaçlı işlerini yapan taşeron firma çalışanı B.A (28) yüksek elektrik akımına kapılarak direkten yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale ardından şahsı hastaneye kaldırdı. Sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz işçi kurtulamadı.

Elektrik dağıtım şirketinin bakım amaçlı işlerini yapan taşeron firma çalışanı 1992-Bitlis doğumlu B.A'nın cenazesi memleketine gönderilmek üzere hastanenin morgunda bekletiliyor.


Olay ile ilgili soruşturma ve inceleme Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ediyor.

IHA

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