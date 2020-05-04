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Haberler Muğla Kısıtlama kalkar kalkmaz... Saatin geç olmasına aldırmadan oraya hücum ettiler

Kısıtlama kalkar kalkmaz... Saatin geç olmasına aldırmadan oraya hücum ettiler

Son dakika... 'dan endişelendiren görüntü. Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında Perşembe günü gece 24:00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazar günü gece sona serdi.

Kısıtlama kalkar kalkmaz... Saatin geç olmasına aldırmadan oraya hücum ettiler

04.05.2020, 10:29

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan koşu yolunda yoğunluk yaşandı.
Üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar saatin geç olmasına aldırmadan koşu yolunada yürüyüşe çıktı. Yıllardır koşu yolunda yürüyüş yaptığını söyleyen bir vatandaş, "3 gündür evdeyiz. Çok sıkıldık.

Menteşe'de akşam saatlerinde kendimizi en rahat hissetttiğimiz yer bu koşu yolu. Ben yıllardır burada yürüyerek formumu koruyorum. Gece saatlerinde buranın bu kadar kalabalık olduğunu ilk kez görüyorum. İster istemez insanlar evlerinde kaldığı süre boyunca kilo alıyor. Hak veriyorum onlara" dedi.

İHA

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