Haberler Muğla Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 285 kişiye para cezası

Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 285 kişiye para cezası

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 3 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 285 kişiye 401 bin 327 lira ceza kesildi.