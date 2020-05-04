Kentte, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 3 gün boyunca güvenlik güçleri denetimler yaptı.
Denetimlerde polis ve jandarma ekipleri tarafından yasağı ihlal ettikleri belirlenen 285 kişiye toplam 401 bin 327 lira ceza uygulandı.
Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 285 kişiye para cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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