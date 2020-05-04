Haberler Muğla Tanker gemisinden ayrılan 6 Türk vatandaşı Muğla'daki yurtlara yerleştirildi

Tanker gemisinden ayrılan 6 Türk vatandaşı Muğla'daki yurtlara yerleştirildi

Marshall Adaları bayraklı Advantaga Vırtue isimli tanker gemisinden ayrılan 6 Türk personel, Muğla'daki yurtlarda karantinaya alındı. Burada pasaport kontrolü yapılan Türk vatandaşlarının bavulları da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ekiplerince dezenfekte edildi.