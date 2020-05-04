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Haberler Muğla Tanker gemisinden ayrılan 6 Türk vatandaşı Muğla'daki yurtlara yerleştirildi

Tanker gemisinden ayrılan 6 Türk vatandaşı 'daki yurtlara yerleştirildi

bayraklı Advantaga Vırtue isimli tanker gemisinden ayrılan 6 Türk personel, 'daki yurtlarda karantinaya alındı. Burada pasaport kontrolü yapılan Türk vatandaşlarının bavulları da Afet ve (AFAD) İl Müdürlüğü ekiplerince dezenfekte edildi.

Tanker gemisinden ayrılan 6 Türk vatandaşı Muğla'daki yurtlara yerleştirildi

04.05.2020, 14:50

Marshall Adaları bayraklı Advantaga Vırtue isimli tanker gemisinden ayrılan 6 Türk personel, Muğla'daki yurtlarda karantinaya alındı.

Şirketin müracaatı üzerine tanker gemisi dün gece Fethiye açıklarına demirledi. Yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) gerekli önlemler alınarak tekne ile gemiden alınan 6 Türk vatandaşı limana getirildi.

Burada pasaport kontrolü yapılan Türk vatandaşlarının bavulları da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ekiplerince dezenfekte edildi.

Daha sonra limanda bekletilen otobüslere bindirilen vatandaşlar, polis ekibinin eşliğinde Muğla'ya getirildi.

Muğla'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, 14 gün gözlem altında tutulacak.

Uzun süredir gemide oldukları bildirilen 6 Türk vatandaşının, bir dahaki seferi Türkiye'ye olmayan gemiden ayrılmak istediği öğrenildi.

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