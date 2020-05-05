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'da balıkçı ağına 2 köpek balığı takıldı

'nın ilçesinde, teknesiyle denize açılan bir balıkçının ağına 2 köpek balığı takıldı. Vatandaşlar ise köpek balıklarının fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Muğla'da balıkçı ağına 2 köpek balığı takıldı

05.05.2020, 18:43

Ortakent Mahallesi'nde yaşayan bir balıkçı, teknesiyle sabah denize açılarak bıraktığı ağını toplamaya gitti. Ağını tekneye çeken balıkçı, 2 köpek balığını görünce şaşkınlık yaşadı. Balıklardan birinin 1 metre 60 santim, diğerinin ise 1 metre civarında olduğu görüldü.

Köpek balıkları nedeniyle ağa başka balıkların takılmadığını gören balıkçı, kıyıya döndü. Vatandaşlar ise, köpek balıklarının fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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