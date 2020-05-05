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Haberler Muğla Yasak kalkar kalkmaz tatilciler Muğla'ya akın etti! Tek tek adresleri alındı

Yasak kalkar kalkmaz tatilciler 'ya akın etti! Tek tek adresleri alındı

’da kalkan seyahat kısıtlamasının ardından ’a gelen araç sayısında artış olmaya başladı. Bodrum’da yazlık evi olan vatandaşların az sayıda da olsa ilçeye giriş yaptığı öğrenildi. Ekipler, yabancı plakalı araçları durdurarak Bodrum’a giriş yapanların teker teker ateşlerini ölçtü, ilçede ikametgah edecekleri adres bilgilerini aldı.

Yasak kalkar kalkmaz tatilciler Muğla'ya akın etti! Tek tek adresleri alındı

05.05.2020, 13:28

Muğla'da kalkan seyahat kısıtlamasının ardından Bodrum'a gelen araç sayısında artış olmaya başladı. Bodrum'da yazlık evi olan vatandaşların az sayıda da olsa ilçeye giriş yaptığı öğrenildi.



31 ilde uygulanan seyahat kısıtlamasından çıkarılan 7 ilden biri olan Muğla'da trafik uygulamaları sıklaştırıldı. Özellikle Bodrum'a gelen araç sayısında azda olsa artış olduğu görüldü.

Torba uygulama noktasında trafik kontrolü yapan polis ve jandarma ekipleri, yabancı plakalı araçları durdurarak Bodrum'a giriş yapanların teker teker ateşlerini ölçtü, ilçede ikametgah edecekleri adres bilgilerini aldı. Az sayıda tatilcinin de yasak kalkar kalkmaz Bodrum'a gelmeye başladığı öğrenildi.

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