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Haberler Muğla Seydikemer'de feci kaza: 2 ölü

'de feci : 2 ölü

’nın ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında 2 kişi öldü. anı kameralarına saniye saniye yansıdı.

Seydikemer'de feci kaza: 2 ölü

06.05.2020, 11:32

Kaza, Fethiye–Antalya karayolu Saklıkent kavşağında meydana geldi. Ahmet K. idaresindeki 34 FF 7787 plakalı kamyon, Hilmi Sert (60) idaresindeki 07 D 4341 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücü Sert ile yolcu olarak bulunan Canser Zeytinci (62) ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslar ile Fethiye'deki hastanelere kaldırılan Sert ile Zeytinci yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde, kavşağa kontrolsüz giren otomobile, ana yoldan gelen kamyonun çarpma anı yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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