Sudenaz nefessiz kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde astım krizi geçiren 17 yaşındaki Sudenaz Ömür, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bodrum Limanı görevlilerinden Serdal Ömür' ün kızı Sudenaz, cuma günü sahura kalktığında aniden fenalaştı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Genç kız, Konacık Mahallesi'ndeki evlerinden ailesinin çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Astım krizi geçirdiği ve nefessiz kaldığı belirlenen Sudenaz 3 gün süren yaşam mücadelesini dün sabah saatlerinde kaybetti. Sudenaz'ın cenazesi Gümbet'teki Karaburgaz Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

ADEM ÜLKER