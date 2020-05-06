  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Sudenaz nefessiz kaldı

Sudenaz nefessiz kaldı

Sudenaz nefessiz kaldı
Giriş Tarihi: 6.5.2020

Muğla'nın Bodrum ilçesinde astım krizi geçiren 17 yaşındaki Sudenaz Ömür, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bodrum Limanı görevlilerinden Serdal Ömür' ün kızı Sudenaz, cuma günü sahura kalktığında aniden fenalaştı.

TOPRAĞA VERİLDİ
Genç kız, Konacık Mahallesi'ndeki evlerinden ailesinin çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Astım krizi geçirdiği ve nefessiz kaldığı belirlenen Sudenaz 3 gün süren yaşam mücadelesini dün sabah saatlerinde kaybetti. Sudenaz'ın cenazesi Gümbet'teki Karaburgaz Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sudenaz nefessiz kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA