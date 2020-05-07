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Koronavirüsten hayatını kaybetti, 154 kişi karantinada!

'un Çeltikçi ilçesinde, corona virüs teşhisiyle 10 gündür hastanede tedavi altında olan (56) yaşamını yitirdi. Balaca'nın eşinin tedavisi sürerken, çiftin temaslı olduğu 154 kişi evlerinde izolasyona alındı.

Koronavirüsten hayatını kaybetti, 154 kişi karantinada!

07.05.2020, 12:33

Dalaman Yarı Açık Cezaevi'nden tahliye edilen Zafer Balaca, Çeltikçi'deki evinde 14 gün süreyle karantinaya alındı. 26 Nisan günü ise öksürük şikayetiyle ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 27 Nisan günü Balaca ile eşine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Filyasyon ekipleri tarafından çiftin temaslı olduğu 154 kişi tespit edildi. Bu kişiler, Çeltikçi ve Bucak ilçelerindeki evlerinde izolasyona alındı. 10 gündür tedavi altında olan Zafer Balaca, dün gece yaşamını yitirdi. Balaca'nın cenazesi, bu sabah Çeltikçi ilçesinde toprağa verildi. Balaca'nın eşinin tedavisi ise halen Bucak Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

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