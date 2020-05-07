Ölüme yolculuk

Muğla'nın Milas ve Seydikemer ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi feci şekilde can verdi. Milas'taki kazada iki sevgilinin içinde bulunduğu otomobil ters yöne girerek kaza yaptı. Azat Kahraman (20) ve Dilara Akın (19) feci şekilde can verdi, otomobil içinde alkol şişeleri bulundu.



KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza gece 22.30 sıralarında Milas'ın Selimiye beldesi yakınlarına meydana geldi. Azat Kahraman'ın kullandığı 09 TD 535 plakalı otomobil ters yöne girdi ve Milas istikametine doğru seyir halinde olan Ersel Kolukırık (27) yönetimindeki 20 AFC 39 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.





ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

Kazanın ardından Kahraman'ın kullandığı otomobilde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından araçta sıkışan her iki araç sürücüsü güçlükle çıkarıldı. Otomobilde bulunan Dilara Akın olay yerinde, erkek arkadaşı Kahraman ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İÇKİ ŞİŞELERİ BULUNDU

Diğer otomobilin sürücüsü Ersel Kolukırık ise ağır yaralandı. Ters yöne girerek kazaya sebep olan Kahraman'ın alkollü olduğu öne sürüldü, otomobilde inceleme yapan trafik polisleri boş bira şişeleri buldu.

Seydikemer'deki kazanın ardından araç bu hale geldi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Diğer kaza da aynı dakikalarda Seydikemer'de, Fethiye-Antalya Karayolu'nda meydana geldi. Hilmi Sert'in (60) kullandığı 07 D 4341 plakalı otomobil kontrolsüz şekilde kavşağa girdi ve Ahmet K. idaresindeki 34 FF 7787 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada Sert ile yolcu olarak bulunan Caner Zeytinci (62) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sert ve Zeytinci, kurtarılamadı. Saniye saniye kameralara yansıyan kazada kavşağa kontrolsüz giren otomobile, ana yoldan gelen kamyonun çarpma anı görülüyor.

Murat YALÇIN / Volkan YILDIZ