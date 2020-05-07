  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Ters dönen traktörün altında kalarak can verdi

Ters dönen traktörün altında kalarak can verdi

'nın ilçesinde Hakan Belen'in kontrolünde olan henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. Olay yerine gelen devrilen traktörün altında kalan Belen'in hayatını kaybettiğini belirtti.

Ters dönen traktörün altında kalarak can verdi

07.05.2020, 15:56 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020,16:10

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Kaza, Milas'ın Avşar Mahallesi'nde traktör kazası meydana geldi. Hakan Belen'in (45) kontrolünde seyreden 48 KK 551 plakalı traktör henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı.



Dere yatağına devrilen traktörün altında kalan Belen için olay yerine, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 sağlık ekipleri ve İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Belen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA

Manisa'da faciadan dönüldü! Freni patlayan TIR karşı şeride geçti

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ters dönen traktörün altında kalarak can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA