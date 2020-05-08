Amatör oltada dev trança sürprizi

Marmaris İlçesi Karacasöğüt sahilinden tekneyle denize açılan itfaiye çalışanı Erdem Yalçınkaya, yaklaşık 15 dakikalık bir uğraşın ardından Gökova Körfezi'nde yakaladığı dev trançayı teknesine aldı. Balığın büyüklüğünü denizin üzerine çıkınca fark eden balıkçıların sevinç çığlıkları ise kameralara yansıdı. Yalçınkaya, "Büyük bir balık olduğunu anladık. Fakat bu kadar büyük bir trança yakalayacağımı beklemiyordum. Yakaladığım dişi trançanın boyu 1 metre, kilosu ise 13 kilo 890 gram" dedi.