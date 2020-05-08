Bodrum’a akın

Polis ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurup, sürücüler ile yolcuların ateşini ölçüyor, 65 yaş ve üzerindekilerin seyahat izin belgelerini kontrol ediyor. Kente gelenleri zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyaran Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Misafirlerimizi steril bir ortamda bekliyoruz. Her şeyimizi ona göre hazırlıyoruz. Gelenlerin hem kendi sağlığını, hem de burada yaşayanların sağlığı için çok dikkatli olmaları gerekiyor. Felaketi en az zararla kapatalım ve sağlıklı günlerde kucaklaşalım" dedi.

Polis ekiplerin kent girişinde yaptığı kontrollerde sürücü ve beraberindekilerin ateşleri ölçülüp, seyahat izin belgeleri kontrol ediliyor.

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