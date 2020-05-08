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Haberler Muğla Muğla'da 8 aylık bebek boğazına salatalık parçası kaçınca öldü

'da 8 aylık bebek boğazına parçası kaçınca öldü

'nın ilçesinde boğazına parçası kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti. Çiftin, 10 yıllık tedavisi sonrasında oğulları Ateş'i kucaklarına aldıkları öğrenildi.

Muğla'da 8 aylık bebek boğazına salatalık parçası kaçınca öldü

08.05.2020, 18:37

Mehmet (41) ile Fatma Bulut (33) çiftinin 8 ay önce dünyaya gelen ve Ateş ismini verdikleri bebeklerinin boğazına, yemeye çalıştığı salatalığın parçası kaçtı. Bebeğin nefes alamadığını fark eden çift, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan bebek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ateş bebek, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çiftin, 10 yıllık tüp bebek tedavisi sonrasında oğulları Ateş'i kucaklarına aldıkları öğrenildi.

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