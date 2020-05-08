  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla'da korkunç olay! Cesedi boş arazide bulundu

'da korkunç olay! Cesedi boş arazide bulundu

Son dakika haberine göre 'nın Menteşe ilçesinde mağaza sahibi 34 yaşındaki , kendine ait iş yerinin arkasındaki boş arazide ölü olarak bulundu.

Muğla'da korkunç olay! Cesedi boş arazide bulundu

08.05.2020, 11:05

Olay, Menteşe ilçesi Atatürk Bulvarı Mehmet Zeki Özbek Sokak üzerinde meydana geldi. Mağaza sahibi olduğu öğrenilen Özer Furan'ın (34) kendisine ait iş yerinin arkasında bulunan boş arazide hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ambulans ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Furan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bu kez bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Özer Furan'ın cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da korkunç olay! Cesedi boş arazide bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA