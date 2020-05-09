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Haberler Muğla Ateş bebeğin kısacık hayatı

bebeğin kısacık hayatı

Ateş bebeğin kısacık hayatı
Giriş Tarihi: 9.5.2020

Muğla'nın Ula ilçesinde, boğazına salatalık kaçan 8 aylık Ateş bebek hayatını kaybetti. Acı olay Ula'da yaşandı. Yaklaşık 13 yıl önce evlenen Mehmet (41)-Fatma (35) Bulut çiftinin çocuk hasreti 8 ay önce sona erdi. İlk bebeklerinin dünyaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşayan çift önceki gece en büyük acıyı yaşadı.

KURTARILAMADI
Çiftin çocukları Ateş'in boğazına salatalık kaçtı. Evde ilk müdahalesi yapılan Ateş bebek hastanede doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti.

FERDİ YAVUZ

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