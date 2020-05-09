Ateş bebeğin kısacık hayatı

Muğla'nın Ula ilçesinde, boğazına salatalık kaçan 8 aylık Ateş bebek hayatını kaybetti. Acı olay Ula'da yaşandı. Yaklaşık 13 yıl önce evlenen Mehmet (41)-Fatma (35) Bulut çiftinin çocuk hasreti 8 ay önce sona erdi. İlk bebeklerinin dünyaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşayan çift önceki gece en büyük acıyı yaşadı.
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Çiftin çocukları Ateş'in boğazına salatalık kaçtı. Evde ilk müdahalesi yapılan Ateş bebek hastanede doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti.
FERDİ YAVUZ
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