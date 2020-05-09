Muğlada, seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasına rağmen sessizlik yaşanıyor. Kısıtlamanın kalkmasıyla 10 bin araç girişi yapıldığı öğrenilen Bodrum'da, cadde ve sahiller sokak hayvanlarına kaldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından #İzmir'de sessizlik... pic.twitter.com/EmTENdtKPl— Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) May 9, 2020
Muğla genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle, kente giriş ve çıkışlarda yaşanan yoğunluk durdu. Bodrum ilçesinde, tatilciler yazlıklarına çekildi. İnsanların yoğun olduğu cadde ve sokakların yanı sıra plajlar boş kaldı. Kentin en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı da boş görüntüsüyle dikkat çekti.
Cadde ve sokakların yanı sıra plajlar, hayvanlara kaldı.Seyahat kısıtlamasının kaldırılması kararının ardından yaklaşık ilçeye 10 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.
DHAİzmir'de kısıtlamanın başlamasıyla birlikte cadde ve meydanlar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı! Bodrum'da sessizlik hakim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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