  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı! Bodrum'da sessizlik hakim

kaldırılmıştı! 'da sessizlik hakim

'da kaldırıldı. Kısıtlamanın kalkmasıyla 'a 10 bin araç girişi yapılmıştı.Ancak buna rağmen sessizliğin devam ettiği Bodrum'da cadde ve sahiller sokak hayvanlarına kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı! Bodrum'da sessizlik hakim

09.05.2020, 12:22 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020,12:49

Muğlada, seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasına rağmen sessizlik yaşanıyor. Kısıtlamanın kalkmasıyla 10 bin araç girişi yapıldığı öğrenilen Bodrum'da, cadde ve sahiller sokak hayvanlarına kaldı.



Muğla genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle, kente giriş ve çıkışlarda yaşanan yoğunluk durdu. Bodrum ilçesinde, tatilciler yazlıklarına çekildi. İnsanların yoğun olduğu cadde ve sokakların yanı sıra plajlar boş kaldı. Kentin en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı da boş görüntüsüyle dikkat çekti.

Cadde ve sokakların yanı sıra plajlar, hayvanlara kaldı.Seyahat kısıtlamasının kaldırılması kararının ardından yaklaşık ilçeye 10 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.

DHA

İzmir'de kısıtlamanın başlamasıyla birlikte cadde ve meydanlar boş kaldı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı! Bodrum'da sessizlik hakim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA