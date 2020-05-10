Özdil’in evinin yıkım kararı onaylandı

Gazeteci Yılmaz Özdil'in, Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villada, ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm olduğu ortaya çıkınca Bodrum Belediye ekipleri eve mühür vurmuştu. Özdil'in evinin kaçak bölümlerinin yıkımı Bodrum Belediyesi encümen kararı ile de onaylandı. YILMAZ Özdil'in, Bitez Mahallesi Aktur sitesinde bulunan ve 2017 yılında eşi Hülya Özdil adına satın aldığı lüks villada ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm yapıldığı iddia edildi. Bodrum Belediyesi'nin yapıya ilk olarak ofis ve işyeri ruhsatı verdiği daha sonra Özdil ailesinin yapıya kaçak bölümler ilave ederek ruhsatın yaklaşık iki katı kadar inşaat alanı elde ettikleri öğrenildi.





YIKIM KARARI KESİNLEŞTİ

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkımı için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi. Müdürlük ayrıca, İmar Barışı'ndan sonra bile kaçak inşaat yapılmasını gizlediği, yanlış bilgi vererek kamu görevlilerini yanılttığı iddia edilen Özdil'in eşi hakkında 'yalan beyanda bulunduğu' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Belediye ekipleri tebliği aldıktan sonra Özdil'in evine mühür vurdu. Bodrum Belediyesi yıkım için encümen kararı alarak, Özdil ailesinin evindeki kaçak bölümler için yıkım kesinleşti. Belediyenin villadaki yıkım işlemini ise 13 Mayıs günü gerçekleştireceği öğrenildi. Belediyenin öncelikle Özdil ailesine kaçak bölümlerin kendilerince yıkılması yönünde tebligat yapacağı, eğer yıkım Çarşamba gününe kadar gerçekleştirmezse belediye ekiplerince yapılacağı bildirildi.



Tuba AYHAN

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