Plajda nargile keyfi cezasız kalmadı!

Muğla Bodrum'da denize giren üç kişi karşılarında polisi görünce şok oldu. Nargileleriyle plaja gelen şahıslar hakkında işlem yapıldı. İlçede yasağa rağmen Gümbet sahilinde 3 kişi denize girip nargile keyfi yaparken polise yakalandı. Yanlarına gelen polis gençleri uyararak haklarında tutanak tuttu. Apar topar sahilden ayrılan gençler, "Denize girmenin yasak olduğunu bilmiyorduk" dediler. Ama üçü de 3 bin 150'şer liralık para cezasından kurtulamadı.

TUBA AYHAN