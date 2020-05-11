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Haberler Muğla Plajda nargile keyfi cezasız kalmadı!

Plajda nargile keyfi cezasız kalmadı!

Plajda nargile keyfi cezasız kalmadı!
Giriş Tarihi: 11.5.2020

Muğla Bodrum'da denize giren üç kişi karşılarında polisi görünce şok oldu. Nargileleriyle plaja gelen şahıslar hakkında işlem yapıldı. İlçede yasağa rağmen Gümbet sahilinde 3 kişi denize girip nargile keyfi yaparken polise yakalandı. Yanlarına gelen polis gençleri uyararak haklarında tutanak tuttu. Apar topar sahilden ayrılan gençler, "Denize girmenin yasak olduğunu bilmiyorduk" dediler. Ama üçü de 3 bin 150'şer liralık para cezasından kurtulamadı.

TUBA AYHAN

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