  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla'dan ilginç görüntü! Bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı

'dan ilginç görüntü! Bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı

'da yaşanan ilginç an sosyal medyada ilgi gördü. ilçesinde korkusuz bir vatandaş bahçesine giren yılanı önce izledi sonra elleriyle yakaladı.

Muğla'dan ilginç görüntü! Bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı

12.05.2020, 14:53

Milas'ta ikamet eden vatandaş, evinin bahçesine giren yılanı eliyle yakalayıp yeniden doğaya bıraktı.



Milas'ın Güneş Mahallesi'nde ikamet eden Özkan Böke adlı vatandaş, evinin bahçesine yılan girdiğini görünce korkusuzca takip etmeye başladı.



Takibin ardından uygun bir anda yılanı kuyruğundan yakalayan Böke, daha sonra yılanı doğaya geri bıraktı. Böke bu anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'dan ilginç görüntü! Bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA