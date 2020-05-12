Muğla'dan ilginç görüntü! Bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı

Milas'ta ikamet eden vatandaş, evinin bahçesine giren yılanı eliyle yakalayıp yeniden doğaya bıraktı.Milas'ın Güneş Mahallesi'nde ikamet eden Özkan Böke adlı vatandaş, evinin bahçesine yılan girdiğini görünce korkusuzca takip etmeye başladı.Takibin ardından uygun bir anda yılanı kuyruğundan yakalayan Böke, daha sonra yılanı doğaya geri bıraktı. Böke bu anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.