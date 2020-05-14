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Haberler Muğla Liseli mucit Ramazan’a TÜBİTAK sahip çıktı

Liseli mucit Ramazan’a sahip çıktı

Köyceğiz'de elektrik ve internet olmayan evde yaşayan, evlerinin yakınındaki su kaynağının önüne kurduğu düzenekle çeşitli aletler icat eden Ramazan Kargılı'ya (18) destek olacak.

Liseli mucit Ramazan’a TÜBİTAK sahip çıktı
Giriş Tarihi: 14.5.2020

Yeni Asır'ın, "Mucit olmaya mecbur kaldı" haberinin ses getirmesiyle, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, mucit Ramazan'ı aradı ve destek sözü verdi. Ayrıca Ramazan'ın yaptığı icatlar mühendisler tarafından test edilecek ve uygun görülmesi halinde genç mucit adına patent alınacak. Liseli Ramazan'ın eğitiminde de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından destek verilecek.


YENİ ASIR'IN, "MUCİT OLMAYA MECBUR KALDI" HABERİ TÜBİTAK'I HAREKETE GEÇİRDİ

"ARAMALARI BENİ MUTLU ETTİ"
TÜBİTAK Başkanı Mandal'ın kendisini aramasından sevinç duyduğunu belirten Kargılı, "TÜBİTAK'ın etkinliklerine katılacağım. Bunun yanında, yaptığım aletleri fuarlara taşımak ve sergilemek için yardımcı olacaklar. Ayrıca gerekli ekipmanlarım için destek istedim. Bu sorunları da çözecekler. İcatlarım test edilecek. Testlerden geçerse patent alma konusunda yine TÜBİTAK destek olacak. Yine sayın Başkan'a, mucitlerin matematik sorularıyla değil, beceri ve icatlarıyla puanladırılmasının faydalı olacağını yönündeki fikrimi açıkladım" dedi.

Adem ÜLKER

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