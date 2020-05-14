Özdil’in villasının yıkımı durduruldu

Gazeteci Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'deki villasının kaçak bölümleri Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün talimatıyla Bodrum Belediyesi ekiplerince dün yıkılmaya başlandı. Yıkım işlemleri devam ederken Özdil'in avukatlarının itirazı üzerine Muğla Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararın yıkım ekibine tebliğ edilmesi üzerine yıkım işlemleri durduruldu.

KAÇAKLAR TESPİT EDİLDİ

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Yılmaz Özdil'in, eşi Hülya Özdil adına Bodrum Bitez'de satın aldığı villa ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda imar barışından sonra 45 metrekarelik teras ve müştemilat eklendiği tespit edilmişti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da, belediyenin yapı ve imar ekipleriyle yaptığı inceleme sonrasında kaçak müştemilat ve pergolayı mühürlemişti. Belediye encümen üyeleri kaçak bölümlerin yıkılması yönünde geçtiğimiz günlerde karar aldı. Kararın ardından Özdil'e bir yazı gönderilerek, kaçak bölümlerin yıkılması için 12 Mayıs'a kadar süre verilmişti. Bodrum Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde Hülya Özdil adına satın alınan villaya gelerek yıkıma başladı. Özdil ailesinin avukatları tarafından Muğla Bölge İdare Mahkemesine itiraz edildi. Mahkeme Yürütmeyi Durdurma Kararı verdi ve yıkım işlemleri mahkeme kararıyla durduruldu.

TUBA AYHAN

Yılmaz Özdil'in kaçak villası yıkılıyor! Ekipler çalışmalara başladı...

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