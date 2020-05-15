Bodrum’a gelelim mi gelmeyelim mi?

Muğla'da kısıtlamasının kaldırılmasıyla kente giriş ve çıkışlarda trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Yaşanan yoğunluk ile ilgili CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Muğla'ya sakın gelmeyin" diye açıklama yaptı. Asıl mesleği doktorluk olan Gürün, "Yazın misafir kabul eden bir ev sahibi gibiyiz. Muğla'ya gelmeyin dememizin sebebi sizleri çok sevmemiz. Mümkün olduğu kadar yaz ayını kendi illerimizde geçirmeye çalışalım" ifadelerini kullandı.

KONTROL ALTINDA

Bodrum Belediye Başkanı asker kökenli Başkan Ahmet Aras ise ilçede korona virüsü salgınının kontrol altına alındığını ve ziyaretçilerini beklediklerini açıkladı. Başkan Aras, korona virüsü kontrol altına aldıklarını belirterek, "Bodrum'da her şey kontrol altında. Bir ara gelmeyin demiştik ama o dönemi geçirdik. Vatandaşlarımızı Bodrum'a bekliyoruz. Şu anda hastanelerimizde herhangi bir yoğunluk yok. Yoğun bakım ünitelerimizde yatan hasta yok denecek kadar az. Vaka sayısı da kontrollü. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte salgına karşı tedbirleri yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ahmet Aras



GÖKMEN: ARAS GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR

Başkan Aras'ın Bodrum çağrısına tepki gösteren AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, "Ahmet Aras kaçak yapı gündemini değiştirmek için halkın sağlığı ile oynuyor" dedi Aras'ın son günlerde kaçak yapı ve çifte standart konuları yüzünden sıkıntı yaşadığını kaydeden Gökmen, "Açıklamasını hayret ve endişeyle dinledik. Daha 5 gün önce aksi yönde açıklama yapan Başkan Aras, ne oldu da 180 derece çark etti? Devletimiz Bilim Kurulu'nun önerilerini harfiyen dinlerken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras hangi yetkiyle böyle bir çağrıda bulunabiliyor? Kendisi böyle bir açıklama yapmak için Sağlık Bakanlığı'ndan ya da Muğla Valiliği'nden bir onay almış mıdır?" diye sordu.

FERDİ YAVUZ