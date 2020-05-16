Kentin üzerine çöktü! Nem bulutu bu kez Muğla'da ortaya çıktı

Muğla'da bugün hava sıcaklığı 38, hissedilen hava sıcaklığı ise 43 dereceye ulaştı. Nem oranın yüzde 49'lara ulaştığı Menteşe ilçesinde nem bulutları, kent merkezinin görülmesini zorlaştırdı.

En son 80 yıl önce mayıs ayında kentte 38 derece sıcaklık ölçülmüştü. Bu kez 43 derece ölçülen sıcak havanın Muğla'da ilk defa görüldüğü açıklandı. Geçen yılın aynı döneminde Muğla'da hava sıcaklığı 28 derece olarak ölçülürken, bu yıl 15 derece daha yüksek ölçüldü.

İzmir, Muğla ve Denizli'de sıcaklık rekoru kırıldı!