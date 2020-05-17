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Haberler Muğla Arazi gaspının bedeli ağır oldu

Arazi gaspının bedeli ağır oldu

Arazi gaspının bedeli ağır oldu
Giriş Tarihi: 17.5.2020

MİT TIR'ları davası kapsamında hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan firari gazeteci Can Dündar'ın Bodrum'daki lüks villası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dündar'ın Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan lüks villasının 28 metrekaresinin orman arazisi, 188 metrekaresinin ise Hazine arazisini işgal ettiğini tespit eden Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, mal sahipleri olan Can Dündar ve eşine 148 bin TL ecrimisil cezası kesti. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından orman arazisini işgal ettikleri gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan konuya ilişkin Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin de ellerine ulaşan resmi yazılar sonunda villayı denetleyeceği öğrenildi.

TUBA AYHAN

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