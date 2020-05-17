Son dakika: Muğla'da 3.8 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre bugün saat 11.48'te Gökova Körfezi açıklarında aletsel büyüklüğü 3.8 olan deprem meydana geldi. Deprem Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin kırsal Kıran, Sarnıçköy, Denizova ve Derinkuyu ile Marmaris'in Çamlı mahallelerinde hissedildi.

2020.05.17 13:44:28 37.1670 27.8632 0.0 -.- 1.3 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2020.05.17 13:43:59 38.9663 27.8992 6.4 -.- 1.6 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.05.17 13:42:21 36.4053 27.9427 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2020.05.17 13:33:31 38.9550 27.8907 5.7 -.- 2.3 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.05.17 12:33:16 37.4302 26.6260 18.6 -.- 1.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2020.05.17 12:14:00 37.6577 37.2338 5.0 -.- 2.5 -.- BESENLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2020.05.17 11:48:05 37.0203 28.1608 7.0 -.- 3.6 3.7 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2020.05.17 11:37:35 38.4105 39.2423 7.8 -.- 1.1 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.05.17 11:21:42 38.3723 39.2202 8.1 -.- 1.3 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.05.17 11:17:39 38.4615 39.2040 1.8 -.- 2.6 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.05.17 10:16:26 38.8198 25.6977 12.0 -.- 3.8 3.7 EGE DENIZI İlksel

6.77 kilometre derinlikte meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

DHA