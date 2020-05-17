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Haberler Muğla Son dakika: Muğla'da 3.8 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika: 'da 3.8 büyüklüğünde ! , Kandilli son depremler...

Son dakika... verilerine göre, 'nde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde meydana geldi. İlk belirlemelere göre Muğla'nın merkezi ile ilçesinden hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Son dakika: Muğla'da 3.8 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

17.05.2020, 14:00

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre bugün saat 11.48'te Gökova Körfezi açıklarında aletsel büyüklüğü 3.8 olan deprem meydana geldi. Deprem Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin kırsal Kıran, Sarnıçköy, Denizova ve Derinkuyu ile Marmaris'in Çamlı mahallelerinde hissedildi.


6.77 kilometre derinlikte meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. 
2020.05.17 13:44:28  37.1670   27.8632        0.0      -.-  1.3  -.-   IKIZKOY-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2020.05.17 13:43:59  38.9663   27.8992        6.4      -.-  1.6  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.05.17 13:42:21  36.4053   27.9427        5.0      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.05.17 13:33:31  38.9550   27.8907        5.7      -.-  2.3  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.05.17 12:33:16  37.4302   26.6260       18.6      -.-  1.2  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2020.05.17 12:14:00  37.6577   37.2338        5.0      -.-  2.5  -.-   BESENLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2020.05.17 11:48:05  37.0203   28.1608        7.0      -.-  3.6  3.7   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2020.05.17 11:37:35  38.4105   39.2423        7.8      -.-  1.1  -.-   SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG)                       İlksel
2020.05.17 11:21:42  38.3723   39.2202        8.1      -.-  1.3  -.-   DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.05.17 11:17:39  38.4615   39.2040        1.8      -.-  2.6  -.-   DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.05.17 10:16:26  38.8198   25.6977       12.0      -.-  3.8  3.7   EGE DENIZI                                        İlksel

DHA

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