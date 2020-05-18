Fethiye’de gezi teknesi alev aldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bakım için karaya çıkartılan 14 metre uzunluğundaki 'You Are Life' isimli gezi teknesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat sonra söndürülen teknede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

MURAT YALÇIN