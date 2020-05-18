Muğla'nın Fethiye ilçesinde bakım için karaya çıkartılan 14 metre uzunluğundaki 'You Are Life' isimli gezi teknesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat sonra söndürülen teknede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
MURAT YALÇIN
Fethiye’de gezi teknesi alev aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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