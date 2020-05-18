Milas'a bağlı Ören Yalı Sahili sarıya büründüğünü görenler şaşkına döndü, tedirginlik yaşadı.
Yöre halkı ise her yıl bu aylarda bu durumla karşılaştıklarını belirtti.
Deniz üzerindeki sarı tabakanın bölgedeki zeytin ve çam ağaçlarından uçuşan polenlerden kaynaklandığını ve her yıl belirli günlerde denizin renginin sarıya döndüğünü söyledi.
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Ören koyunda sarı deniz görenleri şaşkına çevirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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