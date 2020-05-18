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Haberler Muğla Seydikemer'de 4 dönüm buğday yandı

'de 4 dönüm buğday yandı

’nın ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangında yaklaşık 4 dönüm alan zarar gördü.

Seydikemer'de 4 dönüm buğday yandı

18.05.2020, 17:02

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangında yaklaşık 4 dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre; Çaltıözü Mahalesi'nde Mehmet Omaç'a ait buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında 4 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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