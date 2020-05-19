  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Bodrum’da sarı deniz paniği

’da sarı deniz paniği

Turizmin gözbebeği, mavi turun ana vatanı olan ’da denizin rengi sarıya büründü. Masmavi denizin sarıya dönmesi görenleri şaşkına çevirdi.

Bodrum’da sarı deniz paniği

19.05.2020, 15:41

Bodrum'un masmavi sularının sarıya dönmesi vatandaşları tedirgin etti. Özellikle Gümbet, Bitez ve Ortakent sahil şeridinde görülen sarı suyun çiçek, çam ve zeytin ağacı poleni olduğu ortaya çıktı.



Kemal Tekdoğan isimli vatandaş, "Denizin üzerindeki sarı tabaka polendir. Dağın kenarlarından akıntı ile genel ağaç polenleridir. Polenler bazı insanlara nasıl alerji yapabiliyor, burada da polenler alerji yapabilir. Bu kıyılardan denize girerken dikkat etmek gerekiyor" dedi.

İHA

Ören koyunda sarı deniz görenleri şaşkına çevirdi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrum’da sarı deniz paniği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA