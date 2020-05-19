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Haberler Muğla Muğla'da ağaçlık alanda korkutan yangın

'da ağaçlık alanda korkutan

'nın Menteşe ilçesinde ağaçlık alanda yüksek gerilim hattından çıkan söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin arazözlerle müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Muğla'da ağaçlık alanda korkutan yangın

19.05.2020, 16:28

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ağaçlık alanda yüksek gerilim hattından çıkan yangın söndürüldü.

Menteşe Bölge Trafik Kavşağı yakınlarındaki çam ağaçlarından oluşan alanda, yüksek gerilim hattından kaynaklı yangın çıktı.

Rüzgarın etkili olduğu alanda yangını fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin arazözlerle müdahale ettiği yangın söndürüldü.

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