  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Şaphane'de ''Erkenci kiraz'' hasadı başladı

Şaphane'de ''Erkenci '' hasadı başladı

Ege’nin ve ’nın ambarı olarak bilinen Şaphane ilçesinde, ’Erkenci kiraz'' hasadının başladığı bildirldi.

Şaphane'de ''Erkenci kiraz'' hasadı başladı

19.05.2020, 16:31

Yıllık 7 ile 10 bin ton arasında kiraz üretilen ilçede, bu günlerde erken kiraz adıyla bilinen kirazın ilk hasatının yapılmasının sevinci yaşanıyor. Ürünlerin temiz ve oldukça kaliteli olması ilçede ayrı bir mutluluk yaşatıyor.

Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, yaptığı açıklamada, ''Şaphanemizde hayırlısı ile ilk erkenci kirazlarımız çıkmıştır. İlk kirazı çıkaran üreticilerimizden ilçemize bağlı Gaipler köyünden Cemil Taşkın kirazını Ziraat odamıza getirmiş ve Kaymakamımıza ikram etmiştir. Ziraat odası olarak bu çalışkan üreticimizi ödüllendirdik. Bu yıl 7 ile 10 bin ton cıvarında kiraz rekoltesi beklemekteyiz Allah bu salgın hastalık belasından bizleri kısa sürede kurtarsın. Üreticimizin emekleri inşallah boşa gitmez'' diye konuştu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şaphane'de ''Erkenci kiraz'' hasadı başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA