Boş yere öldüler

Muğla Ortaca'da yaşayan Murat Can Kıroğlan (19), akşam saatlerinde 3 arkadaşı ile birlikte Eskiköy'deki bir arkadaşının evine gitti. Evde alkol alan gençler arasında kavga çıktı. İddiaya göre kavgayı ayırmaya çalışan Kıroğlan bir anda baygınlık geçirdi ve arkadaşları tarafından otomobille Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Can, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin arkadaşları Ö.A.E, E.Y, Y.E.S, ve N.Ç jandarma tarafından gözaltına alındı. Murat Can'ın yapılan ilk kontrollerinde yüksek miktarda alkol tespit edildi. Diyabet hastası olan gencin şeker oranının çok yüksek olduğu belirtildi. Murat Can'ın cesedi, korona testinin ardından toprağa verildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİLER

Gözaltına alınan 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede çelişkili ifadeler verdi. Bazıları, "Aniden baygınlık geçirdi" derken, bazıları da "Ayağı kaydı. Düştü. İçimizden biri çelme takarak düşürdü, başını yere çarptı" dedi. İfadeleri birbirini tutmayan 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Murat Can'ın dövülerek mi yoksa düşerek mi öldüğü otopsi raporunun ardından netleşecek.