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Haberler Muğla 55 hektar alan kül oldu

55 hektar alan kül oldu

'nın Milas ilçesinde 4 saatte söndürülen ve yaklaşık 50 hektarlık alanının zarar gördüğü orman yangınında, sabotaj ihtimali üzerine soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

55 hektar alan kül oldu
Giriş Tarihi: 22.5.2020

Muğla Milas'ta önceki gün çıkan orman yangını, akşam saatlerinde söndürülebildi. Yangına Bodrum, Marmaris, Fethiye, İzmir ve Denizli'den yaklaşık 150 orman işçisi 31 arazöz, 15 su tankeri, 7 dozer, 8 ilk müdahale aracı ile karadan, 4 helikopter ise havadan müdahale etti. Çevre sakinleri alevlere müdahale eden ekiplerin çalışmalarını endişeli gözlerle takip etti. 55 hektar alanın kül olduğu bölgede uzun süre soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış sebebi de araştırılıyor.

ADEM ÜLKER

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