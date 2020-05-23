Haberler Muğla Marmaris'te korkutan yangın! Havadan ve karadan müdahale edildi

Marmaris'te korkutan yangın! Havadan ve karadan müdahale edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.Yangında bir hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Hazineye ait olan alanda etkili olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

23.05.2020, 15:37 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020,15:43











