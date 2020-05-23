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Haberler Muğla Marmaris'te korkutan yangın! Havadan ve karadan müdahale edildi

'te korkutan ! Havadan ve karadan müdahale edildi

'nın ilçesindeki makilik alanda çıkan , havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.Yangında bir hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Hazineye ait olan alanda etkili olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Marmaris'te korkutan yangın! Havadan ve karadan müdahale edildi

23.05.2020, 15:37 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020,15:43

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.


Söğüt Mahallesi'ndeki makilik alanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 arasöz ve 10 yangın müdahale ekibi sevk edildi. Yangına helikopterle de havadan müdahale edildi.


Yerleşim yeri yakınındaki yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Yangında bir hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Hazineye ait olan alanda etkili olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
DHA

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